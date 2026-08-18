Bozdoğan’da üniversiteye adım atacaklara Mustafa Galip Özel’den sıcak karşılama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ilçede üniversite eğitimine başlayacak gençlere yönelik bir karşılama mesajı yayımladı. Başkan Özel, yerleştirme sonucuyla yeni bir döneme adım atan öğrencileri içtenlikle tebrik etti.

başkanın mesajı:

Özel, mesajında üniversite hayatının gençler için önemli bir başlangıç olduğuna vurgu yaparak, öğrencilerin başarı dileklerini iletti. Başkan Özel, "Aydın’ın incisi Bozdoğan’ımıza hoş geldiniz" sözleriyle ilçeye gelecek öğrencilere sıcak bir karşılama çağrısında bulundu.

ilçenin sundukları:

Mesajında Bozdoğan’ın doğası, kültürü ve yerel yaşam özelliklerine değinen Özel, gençlere burada başarılarla, güzel hatıralarla ve unutulmaz deneyimlerle dolu bir üniversite dönemi diledi. İlçenin samimi insanları ve huzurlu yaşamının öğrencilere destek olacağına dikkat çekildi.

Belediye yönetimi, öğrencilere sunulacak yerel destek ve karşılamaya hazır olunduğunu belirtti. Başkan Özel, gençleri ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade ederek, yeni dönemin öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

BAŞKAN ÖZEL’DEN BOZDOĞAN’I KAZANAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE "HOŞ GELDİNİZ" MESAJI