Büyükçekmece'de gece çatışması: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

kaza ve ilk müdahale:

Dün akşam 22.30 sıralarında İstanbul Büyükçekmece, Çatalca Yolu Caddesi üzerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Kaza, B.V. yönetimindeki 34 RAE 274 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü Emre Çolpan (32) arasında gerçekleşti.

Çarpışma sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Çolpan'ı ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Çolpan hayatını kaybetti.

soruşturma ve işlemler:

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitler kaza tutanaklarına geçirildi; olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Büyükçekmece’de ölümlü motosiklet kazası