Burdur'da iş sırasında fenalaşan çatı ustası yaşamını yitirdi

Burdur'da inşaatta hayatını kaybeden usta

Burdur'da bir inşaatta çalışan çatı ustası, çalışma sırasında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, kent merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde gerçekleşti.

olayın akışı:

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çatı ustası olarak görev yapan Mehmet Kalgır (62), çalışırken fenalaştı. Durumu gören çalışma arkadaşları ve çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

müdahale ve soruşturma:

Söz konusu adrese sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kalgır, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kalgır'ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

POLİS EKİPLERİNCE OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI.