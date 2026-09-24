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Çanakkale'de sahil ve emniyetten ortak operasyon: 109 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonlarında 109 düzensiz göçmen yakalandı; 8 organizatör tutuklandı, ekipman ele geçirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:48

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de sahil ve emniyetten ortak operasyon: 109 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de sahil ve emniyetten ortak operasyon: 109 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 109 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

operasyonların detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığını engelleme ve organizatörleri yakalama amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, 13-20 Eylül tarihleri arasında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 81 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu kişilerin işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) ne teslim edildi. Soruşturma kapsamında organizatör olduğu belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Eylül'de Küçükkuyu mevkiinde İl Emniyet ile Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonunda ise yasa dışı çıkış yapmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı ve GÖKSEM'e teslim edildi. Bu olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ele geçirilen malzemeler ve adli süreç:

Operasyonlarda kaçakçılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 5 araç ele geçirilirken, güvenlik güçleri ayrıca 61.850 Türk Lirası, 400 dolar, 25 can yeleği, 22 can simidi ve 5 hava pompası da muhafaza altına aldı. Yakalanan göçmenlerin ve şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, sahil ve kara devriyelerinin sürdürülerek organizatörlerin tespiti ve insan kaçakçılığı ağlarının çözülmesi yönündeki çalışmalara aralıksız devam edileceğini bildirdi.

ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 109 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANIRKEN 8 ORGANİZATÖR...

ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 109 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANIRKEN 8 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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