siverek'te deprem paniği: öğrencilerin ve vatandaşların dışarı çıktığı anlar kamerada

olay anı ve etkileri:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Siverek ilçesinde kısa süreli panik yarattı. Depremin hissedilmesiyle kent merkezinde çok sayıda kişi tedbir amaçlı ev ve iş yerlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi. Olay anındaki koşuşturma ve telaş çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

görüntülerde öne çıkan kareler:

Kayıtlarda özellikle okullarda bulunan öğrencilerin hızla bulundukları yerlerden dışarı çıktığı anlar öne çıktı. Vatandaşların sokaklara akın ettiği, bazı kişilerin cep telefonlarıyla yakınlarını aradığı ve kısa süreli panik yaşandığı görüntülerde net biçimde görülüyor. Güvenlik kameraları, hem toplu hareketleri hem de bireysel tepkileri belgeledi.

ilk değerlendirme ve halkın tepkisi:

Depremin ardından birçok kişi açık alanlarda toplanırken, yetkililerden veya ilave resmi bilgilendirmelerden edinilen yeni bir veri haberde yer almıyor. Bu tür durumlarda vatandaşlar genellikle güvenlik önlemlerine öncelik veriyor; Siverek'te de benzer bir refleks gözlendi ve kısa süre sonra sakinleşme sağlandı.

ŞANLIURFA'NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN DEPREM, SİVEREK İLÇESİNDE DE KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU. DEPREM SIRASINDA VATANDAŞLARIN VE ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.