Çeşme'den gönüllülere teşekkür, kampta iki konteyner sözü

Çeşme kent konseyi yaz kampında destek verenleri bir araya getirdi

Çeşme Kent Konseyi, yaz aylarında Çocuk Esirgeme Kurumu Çeşme Yaz Kampı’nda misafir edilen yaklaşık bin çocuğa gönüllü destek veren kurum, işletme ve kişileri bir teşekkür töreninde buluşturdu. Törene Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Şahin ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Bu yaz Türkiye’nin farklı illerindeki çocuk esirgeme kurumlarından gelen 6-18 yaş grubundaki çocuklar üçer günlük tatil programları kapsamında Çeşme’de ağırlandı. Çeşme Kent Konseyi koordinasyonunda yürütülen çalışmada Çeşmeli esnaf, işletmeler ve gönüllü kuruluşlar sabah kahvaltısı, akşam yemekleri ve tekne turları, su parkı ziyaretleri, sörf ve uçurtma etkinlikleri gibi çeşitli aktivitelerle destek verdi. Etkinliklerin çocukların mahremiyeti ve güvenliği gözetilerek kamuoyuyla ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmadığı vurgulandı.

yetkililerden mesajlar:

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, konuşmasında Çeşme Kent Konseyi’ne çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve kaymakamlık olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu tür organizasyonların yanında olacaklarını belirterek, organizasyonun sürekli hale gelmesi için "her türlü desteği vereceklerini" söyledi. Maraşlı, Çeşme’ye gelen çocukların ilçeden mutlu ayrılmasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler organizasyonun tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurguladı: "Çeşme Kent Konseyi bu organizasyon için hiçbir zaman, hiçbir şekilde para toplamamıştır. Tek bir kuruş bağış talep etmedik. Kurumlarımız ve değerli hemşehrilerimiz kendi imkânlarını, kendi ayni yardımlarını doğrudan çocuklarımıza ulaştırdı. Kimi sofrasını açtı, kimi teknesini, kimi dükkânını, kimi emeğini verdi." Güler, organizasyonda emeği geçen isimlere de teşekkür etti.

İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Şahin ise kurum olarak Çeşme’deki kampı 49 yıllığına devraldıklarını belirterek, kampa gelen çocukları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ve bu yıl gösterilen misafirperverlik için tüm Çeşmelilere teşekkür ettiklerini söyledi.

altyapı taahhüdü ve plaket töreni:

Törende, kampın ihtiyaçları doğrultusunda iki konteynerin temin edileceği taahhütü verildi. Konteynerlerin en geç Mart 2027’ye kadar temin edilerek çocukların kullanımına sunulacağı bildirildi. Programın sonunda yaz boyunca çocuklara yönelik çalışmalara destek veren 40’ı aşkın kurum ve kişiye teşekkür plaketi takdim edildi; plaketler Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ve kokteyl ile sona erdi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARA DESTEK VEREN 40’I AŞKIN KURUM VE KİŞİYE TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ