Sağlık-Sen'den gazilere hastanede ziyaret ve destek mesajı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve beraberindeki heyet, Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Heyet, gazilerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Gaziler Günü'nü kutladı.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Abdullah Duman, Ankara 8 No’lu Şube Başkanı Kurtay Ançin ile Ankara 1 No’lu Şube yönetimi heyete eşlik etti. Sağlık-Sen heyeti, tedavi görenlere moral vermek amacıyla Türk bayrağı hediye etti ve yakın ilgi gösterdi.

başkanın mesajı:

Genel Başkan Doğan, gazilere duydukları minnettarlığı vurgularken şunları söyledi: "Gazilerimizin sergilediği fedakarlık, cesaret ve vatan sevgisi, bizlere her zaman rehber ve ilham kaynağı olmuştur. Bizler de onların bu fedakarlığından feyz alarak, ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmeyi kendimize şiar edindik."

Programın sonunda Sağlık-Sen heyeti hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'yu ziyaret ederek, gazilerin tedavi süreçleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Heyet, ziyaret boyunca hem sağlık çalışanları hem de gazilerle dayanışma mesajı paylaştı.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI (SAĞLIK-SEN) GENEL BAŞKANI MAHMUT FARUK DOĞAN, TEDAVİ GÖREN GAZİLERE ZİYARETTE BULUNDU.