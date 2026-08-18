Chiba'da sel felaketinde can kaybı 13'e çıktı

Chiba'da selin bilançosu

Japonya'nın Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Chiba Valiliği'nin açıklamasına göre, bölgede 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla selde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi; 1 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti.

etkilenen yapılar ve araçlar:

Valilik verileri, selden etkilenen alanlarda 2 bin 314 yapının ve 2 bin 700 aracın sular altında kaldığını gösteriyor. Birçok yerleşim bölgesinde taşkın ve toprak kaymaları rapor edildi.

meteorolojik veriler ve gelişmeler:

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Chiba eyaletinde 12 saat içinde rekor düzeyde 348 mm yağış kaydedildiğini bildirdi. Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken yetkililer bölgedeki durumla ilgili bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

JAPONYA’NIN CHİBA EYALETİNDE ETKİLİ OLAN REKOR DÜZEYDEKİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEN BASKINLARINDA ÖLÜ SAYISI 13’E YÜKSELİRKEN, 1 KİŞİNİN KAYIP OLARAK KAYITLARA GEÇTİĞİ AÇIKLANDI.