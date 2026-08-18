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Chiba'da sel felaketinde can kaybı 13'e çıktı

Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi rekor yağışların yol açtığı sel baskınlarında ölü sayısı 13’e yükseldi; 1 kişi kayıp, 2 bin 314 yapı etkilendi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Emre Koç

Chiba'da sel felaketinde can kaybı 13'e çıktı

Chiba'da selin bilançosu

Japonya'nın Chiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Chiba Valiliği'nin açıklamasına göre, bölgede 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla selde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi; 1 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti.

etkilenen yapılar ve araçlar:

Valilik verileri, selden etkilenen alanlarda 2 bin 314 yapının ve 2 bin 700 aracın sular altında kaldığını gösteriyor. Birçok yerleşim bölgesinde taşkın ve toprak kaymaları rapor edildi.

meteorolojik veriler ve gelişmeler:

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Chiba eyaletinde 12 saat içinde rekor düzeyde 348 mm yağış kaydedildiğini bildirdi. Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken yetkililer bölgedeki durumla ilgili bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

JAPONYA’NIN CHİBA EYALETİNDE ETKİLİ OLAN REKOR DÜZEYDEKİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEN BASKINLARINDA...

JAPONYA’NIN CHİBA EYALETİNDE ETKİLİ OLAN REKOR DÜZEYDEKİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEN BASKINLARINDA ÖLÜ SAYISI 13’E YÜKSELİRKEN, 1 KİŞİNİN KAYIP OLARAK KAYITLARA GEÇTİĞİ AÇIKLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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