Çivril'de ekiplerin hızlı müdahalesiyle arazi yangını söndürüldü

Çivril'de arazi yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Karabedirler Mahallesi Sarıkaya mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, koordineli bir şekilde yangına müdahale etti. Arazöz ve itfaiye personelinin söndürme çalışmaları, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleriyle desteklendi ve yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Soğutma çalışmaları ve inceleme:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve konuyla ilgili çalışmanın sürdüğü bildirildi.

ÇİVRİL’DE ARAZİ YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ