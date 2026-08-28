Daniele Santarelli: artık hata yapacak lüksümüz yok

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki Polonya maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye, grubun son maçında Polonya'ya 3-2 yenildi; Santarelli karşılaşmanın seyri ve takımın bundan sonraki beklentileri hakkında net konuştu.

maçın akışı ve takım performansı:

Santarelli, maçın başlangıcında takımının olumlu sinyaller verdiğini vurguladı. "Bence iyi başladık. Takımda pozitif şeyler gördüm. İlk seti çok iyi geçirdik. Almanya maçındaki gibi iyi oynamıştık. Çok mutluydum." ifadelerini kullandı. Ancak ilerleyen bölümlerde hücum hatalarının arttığını ve gerginliğin oyuna yansıdığını belirtti. Dördüncü sette toparlandıklarını, fakat beşinci sette isteneni veremediklerini söyleyerek sonucun kendisini üzgün kıldığını aktardı.

Santarelli, takımın genel performansına dair değerlendirmesinde, Polonya gibi güçlü bir rakibe karşı daha disiplinli ve az hata yapan bir oyun gerektiğini ifade etti: "Artık fazla hata yapamayız". Ayrıca turnuvanın henüz bitmediğini, sonucun önemli olduğunu ama mücadelenin devam ettiğini ekledi.

azerbaycan değerlendirmesi ve hazırlıklar:

Tecrübeli çalıştırıcı, son 16 turunda muhtemel rakipleri Azerbaycan hakkında da konuştu. Santarelli, "Rakibimiz Azerbaycan için çalışmam lazım. Uzman oyuncuları olduğunu biliyorum. Grup aşamasında sahalarında oynuyorlardı. Şimdi buraya gelecekler." diyerek rakibi detaylı şekilde analiz edeceğini belirtti.

Santarelli, hem rakibi tanımaya hem de kendi takımını güçlendirmeye odaklanacaklarını vurguladı: "Aynı zamanda kendimize çalışmalıyız. Dünya üzerindeki bütün takımlara karşı oynayabilmeliyiz. Voleybol kalitemizi yüksek tutmalı ve dengeyi korumalıyız." Bu ifadeler, takımın kalan maçlarda mental ve taktik olarak toparlanmasının öncelik olacağını gösteriyor.

Sonuç olarak Santarelli, Polonya yenilgisinin ardından eleştiriden çok çözüm ve hazırlık odaklı bir yaklaşımı benimsediğini, hataları azaltarak turnuvada yol almaya devam etmek istediklerini ifade etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Polonya mağlubiyetinin ardından, "Yolumuza daha pozitif bir şekilde devam etmek isterdim. Sonuç önemli ama daha her şey bitmedi. Artık fazla hata yapamayız" dedi.