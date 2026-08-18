Efe ekmekten gündelik bütçeye yönelik fiyat hamlesi

Efe Ekmek projesinin hedefi:

Efeler Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulaması olarak hayata geçirilen Efe Ekmek, temel gıda harcamalarının aile bütçeleri üzerindeki etkisini azaltmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, 200 gram ekmek 12,50 TL fiyatla satışa sunularak düşük gelirli hanelerin günlük giderlerine doğrudan katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ekonomik dalgalanmaların temel gıda fiyatları üzerindeki baskısını göz önünde bulunduran uygulama, ekmeğin erişilebilir ve sabit bir fiyatla temin edilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje, kısa vadede ailelerin günlük harcama kalemlerinde rahatlama, uzun vadede ise sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefini taşıyor.

satış noktaları ve erişim:

Efe Ekmek, vatandaşlara erişimi kolaylaştırmak için farklı noktalarda satışa sunuluyor. Ürünler Efe Bakkallar, Menderes Park, Manolya Kafe, Pınarbaşı Kafe, Işıklı Kıraathanesi, Bilim Kafe, Kent Lokantası ve Şevketiye Aile Çay Bahçesi gibi belirlenen satış noktalarında temin edilebiliyor; bu dağıtım ağı sayesinde kent genelinde erişim kolaylaştırılıyor.

vatandaşlara yansımaları:

Uygulama, fiyat ve erişim avantajı nedeniyle kısa sürede ilgi gördü. Belediyenin hedefi, benzer sosyal destek mekanizmalarını genişleterek günlük yaşam maliyetlerinin yükünü hafifletmek ve ihtiyaç sahibi gruplara doğrudan destek sunmak. Vatandaşlar, sabit fiyat uygulamasının öngörülebilir harcamalar yaratması ve özellikle düşük gelirli aileler için bütçe planlamasını kolaylaştırması yönünde beklenti taşıyor.

EFELER BELEDİYESİ’NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN EFE EKMEK, 200 GRAMLIK EKMEKLERİ 12,50 TL’DEN VATANDAŞLARLA BULUŞTURARAK AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR.