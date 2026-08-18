Elazığ’da bahçede nadir renk: Meksika ve Peru kökenli mor biber yetişti

Elazığ’ın Arıcak ilçesi Kayahisar köyü Boğazlı mezrasında oturan emekli korucu Sefer Yazar, evinin önündeki bahçede sıra dışı bir ürünle dikkat çekiyor. Anavatanı Meksika ve Peru olan mor biberleri az sayıda da olsa yetiştiren Yazar, ürünlerin görünümü ve tadıyla çevresindekilerin ilgisini topluyor.

yetiştirme alanı ve yaygınlık:

Türkiye’de mor biberler genellikle Antalya ve Mersin gibi illerdeki özel seralarda veya hobi bahçelerinde üretiliyor. Yazar’ın bahçesinde açık alanda, sınırlı sayıda yetişen biberler bu açıdan yerel ölçekte nadir bir örnek oluşturuyor. Bitkilerin mor rengi, ticari üretimde sık karşılaşılan kırmızı veya yeşil biberlerden farklı bir görsel zenginlik sunuyor.

yerel tepki ve tat değerlendirmesi:

Sefer Yazar, biberlerin tadının güzel olduğunu belirtiyor ve ürünleri görenlerin şaşırdığını ifade ediyor. Komşular ve ziyaretçiler, rengin beklenmedikliği nedeniyle dikkat kesiliyor; Yazar ise bu tür çeşitlerin hobi amaçlı yetiştiricilikte ilgi görmeye devam ettiğini söylüyor. Mor biberlerin hem görünümü hem de lezzeti, bölgedeki bahçe üreticileri ve meraklılar için örnek teşkil ediyor.

Yerel ölçekte dikkat çeken bu uygulama, hobi bahçelerinde farklı çeşitlerin denenmesinin pratik bir örneğini oluşturuyor ve küçük üretimlerle bile çeşitliliğin korunabileceğini gösteriyor.

ELAZIĞ'IN ARICAK İLÇESİNE BAĞLI KAYAHİSAR KÖYÜNÜN BOĞAZLI MEZRASINDA YAŞAYAN EMEKLİ KORUCU SEFER YAZAR, EVİNİN BAHÇESİNE MOR BİBER EKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.