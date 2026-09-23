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Erdoğan türkevi'nden ayrıldı, Trump'ın yemeğine doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlı programı çerçevesinde Türkevi'nden ayrılarak Trump'ın vereceği yemeğe katılmak üzere hareket etti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 01:48

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı, Trump'ın yemeğine doğru

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün programı kapsamında Türkevi'nden ayrıldı. Yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Trump tarafından verilecek yemeğe katılmak üzere hareket ettiği belirtildi.

Ayrılma anı

Kısa bir uğurlama gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı'nın araç konvoyu Türkevi'den ayrıldı. Yetkililer, programın planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

Diplomatik çerçeve

Gerçekleşecek yemek, iki liderin bir araya geleceği etkinlikler programının parçası olarak değerlendiriliyor. Resmi temsilciler, görüşmelerin gündem ve protokol doğrultusunda ilerleyeceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın vereceği yemeğe katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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