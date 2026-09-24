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Fidan New York’ta İİT dışişleri bakanları koordinasyon toplantısına başkanlık etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT 51. Dönem Başkanı olarak New York'ta düzenlenen yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık ederek bölgesel krizleri gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:42

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Fidan New York’ta İİT dışişleri bakanları koordinasyon toplantısına başkanlık etti

Fidan New York’ta İİT dışişleri bakanları koordinasyon toplantısına başkanlık etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla ABD'nin New York kentinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Ziyareti, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamındaki temasların bir parçası olarak gerçekleşti.

toplantıda öne çıkan gündem maddeleri:

Fidan toplantıdaki hitabında, özellikle İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikaları, Filistin genelindeki işgal ve ilhak faaliyetleri ile Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara dikkat çekti. Konuşmasında ayrıca İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali gibi İslam dünyasını doğrudan etkileyen meselelerin de toplantı gündeminde yer aldığını belirtti.

Toplantıda ele alınan konular çerçevesinde, bölgesel istikrar, insani yardım erişimi ve uluslararası hukukun korunması gibi başlıklar ön plana çıktı. Fidan'ın vurguları, İİT üyesi ülkeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak yanıt mekanizmalarının geliştirilmesi çağrısını içerdi.

İİT'nin rolüne vurgu:

Konuşmasında Müslüman azınlık ve toplulukların haklarının korunmasında İİT'in oynadığı rolün önemini vurgulayan Fidan, teşkilatın savunma ve diplomasi alanındaki sorumluluklarının altını çizdi. Toplantı, üye dışişleri bakanlarının ortak tutum belirlemesi ve bölgesel krizlere yönelik politikaların koordinasyonu açısından platform işlevi gördü.

New York temasları kapsamında gerçekleştirilen bu koordinasyon toplantısı, İİT'nin güncel jeopolitik gelişmelere ilişkin yaklaşımını şekillendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Fidan'ın başkanlığında yürütülen görüşmeler, üye ülkeler arasında diyalog kanallarının açık tutulmasına ve birlikte hareket etme iradesine vurgu yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) 51. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) 51. DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ DÖNEM BAŞKANI OLARAK ABD’NİN NEW YORK KENTİNDE DÜZENLENEN İİT DIŞİŞLERİ BAKANLARI YILLIK KOORDİNASYON TOPLANTISI’NA BAŞKANLIK ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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