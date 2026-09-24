Alaplı devlet hastanesi c grubuna yükseldi

Yeni hizmet binası ve kapasite artışı:

Alaplı Devlet Hastanesi, ilçede hizmet veren sağlık kuruluşlarının sınıflandırmasında önemli bir aşama kaydetti. Yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlamasıyla birlikte hastanenin fiziki kapasitesi ve sunulan sağlık hizmetleri güçlendirildi; bu gelişmeler neticesinde hastanenin sınıfı D grubundan C grubuna yükseltildi.

Tescil belgesi teslimi:

C grubu tescil belgesi, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gül tarafından Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yasin Şahan'a teslim edildi. İl Sağlık Müdürü Gül, hastanenin hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalardan dolayı yönetimi ve sağlık çalışanlarını tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi.

İlçe sağlık hizmetlerine etkisi:

Hastanenin C grubu statüsüne yükselmesi, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması yönündeki çabaların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Bu statü değişikliğinin ardından yetkili kurumların ve hastane yönetiminin, sunulan hizmetleri daha da güçlendirmeye yönelik adımları sürdürmesi bekleniyor.

Alaplı Devlet Hastanesi'nin yeni binaya taşınması ve sınıf yükselmesi, bölge halkı için erişilebilirliği ve hizmet çeşitliliğini artırma potansiyeli taşıyor. Hastane yönetiminin personel ve altyapı yatırımlarıyla hizmetlerin kalitesini istikrarlı biçimde yükseltmesi öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE HİZMET VEREN ALAPLI DEVLET HASTANESİ, YENİ HİZMET BİNASIYLA BİRLİKTE ARTAN KAPASİTESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELERİN ARDINDAN D GRUBU HASTANE STATÜSÜNDEN C GRUBUNA YÜKSELDİ.