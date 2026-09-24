Frankfurt bağlantılarıyla Üçel Kauçuk yeni pazarlara kapı araladı

Üçel Kauçuk Automechanika Frankfurt 2026'da temaslarını yoğunlaştırdı

Otomotiv satış sonrası sektörünün önde gelen buluşmalarından olan Automechanika Frankfurt 2026, 8-12 Eylül tarihlerinde dünya çapından sektör aktörlerini bir araya getirdi. Etkinlikte yer alan Üçel Kauçuk, geniş ürün gamı ve mühendislik yetenekleriyle hem mevcut müşterileriyle yeni projeleri değerlendirdi hem de farklı ülkelerden gelen distribütör, toptancı ve satış sonrası firmalarla yeni temaslar kurdu.

Fuarda kurulan temasların yansımaları:

Üçel Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Hüseyin Oruç, fuarın dünya otomotiv satış sonrası pazarındaki gelişmeleri izlemek ve doğrudan iletişim kurmak açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiğini ve bazı temasların önümüzdeki dönemde somut iş birliklerine dönüşmesini beklediklerini vurguladı. Oruç, şirketin kısa vadeli ticari ilişkilere değil, karşılıklı güvene dayanan uzun soluklu iş ortaklıklarına önem verdiğini ve Frankfurt'ta başlayan iletişimi fuar sonrasında da sürdüreceklerini ifade etti. Fuarda kurulan ilişkilerin takip edileceği ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için planlamaların başlatıldığı aktarıldı. Ayrıca fuarda sıkça dile getirilen noktalardan biri, alıcıların artık yalnızca fiyata bakmayıp kalite, teslimat sürekliliği ve tedarik güvenliğini birlikte değerlendirdikleri oldu.

Ürün ilgisi ve pazar trendleri:

Standta öne çıkan ürünler arasında motor ve şanzıman takozları, amortisör ve süspansiyon destek parçaları, burçlar, krank kasnakları ve körük grupları yer aldı. Ziyaretçiler, Üçel Kauçuk'un binlerce ürün referansı ve 20 binden fazla araç uygulamasına ulaşan ürün çeşitliliği ile sunduğu çözümleri yakından inceleme fırsatı buldu. Şirketin mühendislik, test ve müşteriye özel ürün geliştirme kabiliyetleri de görüşmelerde önemli bir başlık oldu; özellikle doğru ürün eşleştirmesi, dijital kataloglar ve izlenebilirlik talepleri dikkat çekti.

Fuarda ayrıca elektrikli ve hibrit araçlara geçiş, dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları, sürdürülebilir üretim ve tedarik güvenliği gibi konuların ön plana çıktığı gözlendi. Bu eğilimler, bağımsız yenileme pazarında kaliteli ve uzun ömürlü parçaya yönelik talebi artırırken, tedarikçi seçimini de çok boyutlu hale getiriyor. Üçel Kauçuk, bu değişen beklentilere yanıt verecek üretim esnekliği, teslimat kabiliyeti ve dijital destek süreçleri üzerinde durduklarını paylaştı.

1980 yılından bu yana otomotiv sektörüne üretim yapan ve 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Üçel Kauçuk, fuar katılımını yeni pazar fırsatlarını değerlendirmek ve uluslararası etkinliğini artırmak için bir adım olarak gördüğünü belirtti. Şirket, yeni ürün yatırımları ile Ar-Ge ve test altyapısına yaptığı vurguyu sürdürecek ve fuarda başlayan görüşmeleri somut projelere dönüştürmeyi hedefliyor.

AUTOMECHANİKA FRANKFURT 2026’YA KATILAN ÜÇEL KAUÇUK, MEVCUT MÜŞTERİLERİYLE YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRİRKEN FARKLI ÜLKELERDEN DİSTRİBÜTÖR VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİ. ÜÇEL KAUÇUK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN ORUÇ, FUARDA KURULAN BAĞLANTILARIN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SOMUT İŞ BİRLİKLERİNE DÖNÜŞMESİNİ BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.