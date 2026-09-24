Bünyan'ın İkinci Cam Teras'ı 2026'da çeyrek milyona ulaştı

Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki İkinci Cam Teras, 2026 yılının ilk döneminde yoğun ilgi görerek ilçeye ziyaretçi akını sağladı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin yaptığı açıklamada, tesisin bu yıl şu ana kadar 250 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti ve tesisin bölge turizmi ile ekonomi için önemini vurguladı.

Ziyaretçi yoğunluğu ve kaynak bölgeler:

Başkan Metin, tesise özellikle hafta sonları ilgi arttığını, bu sezon her hafta sonu en az 10 bin kişinin geldiğini söyledi. Metin, 'Bünyan İkinci Cam Teras gibi bir tesisin Kayseri'de bile olmadığını iddia ediyorum' ifadelerini kullanarak, ziyaretçi profilinin sadece Bünyan ve Kayseri ile sınırlı kalmadığını; Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı, Develi, İncesu, Özvatan, Sarıoğlan, Gemerek, Şarkışla, Göksun, Elbistan, Afşin gibi çevre ilçe ve illerden de yoğun katılım olduğunu aktardı.

Turizme ve ekonomiye yansımaları:

Metin, tesisin Bünyan'ın turizm potansiyelini ortaya çıkarmada ve ilçenin ekonomik hareketliliğini artırmada etkili olduğunu belirtti. Belediye tarafından turizme açılma hedefiyle desteklenen yatırımın, yerel işletmeler ve hizmet sektöründe hareketlilik yarattığını vurguladı. Başkanın sözleri arasında, 'İkinci Cam Terasımız Bünyan'ımızın turizmine, ekonomisine çok büyük katkılarda bulundu' ve 'Her hafta sonu burası tıklım tıklım doluyor. Allah izin verirse inşallah artarak devam edecek' ifadeleri yer aldı.

Belediye yetkilileri, tesisin gördüğü ilgiyi önemsediklerini ve benzer yatırımlarla Bünyan'ın turizm açıdan daha görünür hale getirilmesini hedeflediklerini belirtti. 2026'da kaydedilen 250 bin ziyaretçi sayısı, ilçe için kısa vadeli bir başarı göstergesi olarak öne çıktı ve yetkililer bu düzeyde ziyaretçi akışının sürmesini beklediklerini aktardı.

Bünyan Cam Teras ziyaretçi akınına uğradı: 250 bin kişi ziyaret etti