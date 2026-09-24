Gölcük'te Balkanlar ve dijital medyanın yerel etkileri

Gölcük'te Balkanlar ve dijital medya üzerine sohbet

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Vizyonu Gölcük Sohbetleri programında, "Balkanlar ve Dijital Medya" başlığı kapsamlı biçimde ele alındı. Etkinliğin son konuşmacısı, Balkan Stratejileri Araştırma Merkezi temsilcisi ve 24. Dönem Milletvekili Rifat Sait oldu. Program, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Balkanlar'daki gelişmeler ve Türkiye'nin çalışmaları:

Sait, Balkan coğrafyasındaki bölgesel gelişmeleri ve Türkiye'nin bu alandaki faaliyetlerini değerlendirdi. Konuşmasında bölgedeki projelerin ve yürütülen diplomatik çabaların önemine vurgu yaptı ve vatandaşları bu çalışmaları yerinde görmek üzere Balkan ülkelerini ziyaret etmeye davet etti.

Dijital medyanın kamuoyu üzerindeki etkileri:

Etkinlikte dijital medyanın kamuoyu oluşturmadaki rolü, bilgi akışı ve algı yönetimi başlıkları tartışıldı. Sait, dijital platformların hem fırsatlar hem de riskler barındırdığına dikkat çekerek, yerel aktörlerin ve sivil toplumun bilinçli iletişim stratejileri geliştirmesinin önemini vurguladı.

Programa, eski milletvekili Zeki Aygün, siyasi partilerin ilçe başkanları, Balkan ve Trakya yöresi sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Başkan Sezer'in Rifat Sait ve diğer katılımcılara teşekkür etmesiyle sona erdi.

GÖLCÜK'TE DÜZENLENEN "TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU GÖLCÜK SOHBETLERİ" PROGRAMINDA, "BALKANLAR VE DİJİTAL MEDYA" BAŞLIĞI MASAYA YATIRILDI.