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Görece'de Havin için yaşam kolaylaşacak

Van’ın Muradiye ilçesi Görece Mahallesi’nde yaşayan Havin Acar için bağışçılar elektrikli medikal yatak temin etti; aileye teslim edildi ve sevinç yaşandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Görece'de Havin için yaşam kolaylaşacak

Havin Acar'a medikal yatak desteği

Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Görece Mahallesi’nde yaşayan Havin Acar için ihtiyaç duyduğu elektrikli medikal yatak, bağışçılar sayesinde alınarak ailesine teslim edildi.

Organizasyon ve destekçiler:

Çalışma, Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay öncülüğünde yürütüldü. Bağışçıların katkılarıyla temin edilen yatak, ekipler tarafından aileye ulaştırıldı ve teslim işlemi tamamlandı.

Ailenin tepkisi ve Kızılay'ın rolü:

Yatak teslimiyle büyük sevinç yaşayan Havin ve ailesi, destek için teşekkür etti. Selçuk Yay, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve imkanlar doğrultusunda destek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNE BAĞLI GÖRECE MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN HAVİN ACAR’IN İHTİYAÇ DUYDUĞU...

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNE BAĞLI GÖRECE MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN HAVİN ACAR’IN İHTİYAÇ DUYDUĞU ELEKTRİKLİ MEDİKAL YATAK, BAĞIŞÇILARIN DESTEĞİYLE TEMİN EDİLEREK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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