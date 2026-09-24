Görece'de Havin için yaşam kolaylaşacak

Havin Acar'a medikal yatak desteği

Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Görece Mahallesi’nde yaşayan Havin Acar için ihtiyaç duyduğu elektrikli medikal yatak, bağışçılar sayesinde alınarak ailesine teslim edildi.

Organizasyon ve destekçiler:

Çalışma, Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay öncülüğünde yürütüldü. Bağışçıların katkılarıyla temin edilen yatak, ekipler tarafından aileye ulaştırıldı ve teslim işlemi tamamlandı.

Ailenin tepkisi ve Kızılay'ın rolü:

Yatak teslimiyle büyük sevinç yaşayan Havin ve ailesi, destek için teşekkür etti. Selçuk Yay, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve imkanlar doğrultusunda destek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNE BAĞLI GÖRECE MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN HAVİN ACAR’IN İHTİYAÇ DUYDUĞU ELEKTRİKLİ MEDİKAL YATAK, BAĞIŞÇILARIN DESTEĞİYLE TEMİN EDİLEREK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.