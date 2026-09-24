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Husumet çay bahçesinde alevlendi: Yalvaç'ta 1 kişi bıçakla yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde husumetli iki kişi çay bahçesi önünde tartıştı; tartışma bıçaklı kavgaya döndü. 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:33

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Husumet çay bahçesinde alevlendi: Yalvaç'ta 1 kişi bıçakla yaralandı

olayın ayrıntıları:

Olay, Görgüorta Mahallesi Gazipaşa Caddesi Çallak Çeşme Sokak’ta bulunan bir aile çay bahçesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan M.G. ile M.A. çay bahçesi önünde karşılaştı ve kısa sürede tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, iddialara göre M.G. yanında bulunan bıçakla M.A.'ya saldırdı ve 1 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

polisin müdahalesi:

Çevrede bulunan polis ekipleri olaya hızlı müdahale etti. Ekipler, şüpheli M.G.'yi kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alarak işlemleri için Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

yaralının tedavisi ve soruşturma:

Bıçakla yaralanan M.A., olay yerine sevk edilen ambulansla önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından M.A.'nın daha ileri tetkik ve tedavi için Isparta'ya sevk edildiği, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerini alarak ve delil toplama çalışmaları yaparak soruşturma başlattı.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN HUSUMET BULUNAN İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN...

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN HUSUMET BULUNAN İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ. OLAYDA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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