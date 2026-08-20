Kapasite boşluğunu dolduran müdahale: Niş'e inen IL-76P Sırbistan'ın yangın gücünü artırdı

Orman yangınlarında uluslararası destek arayışı

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin yeterli kapasitede bir yangın söndürme uçağı sağlayamaması üzerine Rusya'dan yardım istedi. Gelen uçak, haftalardır süren orman yangınlarıyla mücadelede görevlendirildi.

Rusya'dan gelen uçak:

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait IL-76P tipi yangın söndürme uçağı, çarşamba akşamı güneydeki Niş kentine indi. Uçak, Deliblatska Pescara doğal koruma alanındaki yangına müdahale etmek üzere göreve başladı.

IL-76P, en şiddetli yangınlarda 42 tona kadar su bırakabiliyor ve bakanlık yetkilileri, gelişinin müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Dairesi Başkanı Luka Causic yaptığı açıklamada, "AB içinde bu kapasitede hiçbir yangın söndürme uçağı bulunmadığı göz önüne alındığında, gelen Rus uçakları yangınlarla mücadele kapasitemizi önemli ölçüde güçlendirecektir" dedi.

AB kaynaklarındaki sınırlamalar:

Sırbistan, AB üyesi olmamakla birlikte Sivil Koruma Mekanizması kapsamında acil AB yardımına erişebiliyor. Ancak Belgrad daha önce mekanizma çerçevesinde İspanya'daki orman yangınlarına destek için bir yangın söndürme helikopteri ve acil müdahale ekibi göndermişti.

Avrupa genelinde eş zamanlı çıkan yangınlar, birlik içindeki söndürme kaynaklarını tüketti; bu durum AB tarafından Sırbistan'a gerekli kapasitenin sağlanmasını zorlaştırdı.

Yetkililer, IL-76P'nin sahada etkin bir destek sağlayacağını ve yangınla mücadeledeki kapasite açığını kapatmaya yardımcı olacağını belirtiyor.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin yeterli kapasitede bir yangın söndürme uçağı tedarik edememesi sonucu orman yangınlarıyla mücadelede Rusya'dan yardım istediğini açıkladı. Rusya, Sırbistan'a 42 tona kadar su bırakabilen IL-76P tipi yangın söndürme uçağı gönderdi.