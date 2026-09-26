Karabük'te piyasaya sahte dolar sürme girişimi sonlandırıldı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde parada sahtecilik vakalarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Aramada sahte 11 bin 700 Amerikan Doları ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçenler:

Ekiplerin takibi sonucu belirlenen kişinin ikametinde gerçekleştirilen aramada bulunan sahte paralara el konuldu. Olayla ilgili deliller emniyette değerlendirilmeye alındı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Adli süreç ve cezaevi teslimi:

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildiği kaydedildi.

Yetkililer, sahte paranın piyasaya sürülmeden ele geçirilmesinin suçtan kaynaklanabilecek zararları azalttığını vurguladı ve vatandaşları şüpheli banknotlarla karşılaştıklarında ilgili birimlere bildirimde bulunmaları konusunda uyardı.

KARABÜK’TE PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEYE ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLEN ŞAHSIN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 11 BİN 700 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.