Karacabey'de sabah ritüeli: 'Çorba Bizden' öğrencilerin yüzünü güldürüyor

karacabey'de yeni eğitim sezonunun sıcak karşılaması:

Karacabey Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte başlattığı 'Çorba Bizden' hizmetiyle öğrencilerin sabahlarına dokunuyor. Uygulama kapsamında hafta içi farklı okulların önünde kurulan çorba çeşmesi sayesinde, okula gelen çocuklara sabah saatlerinde sıcak çorba ikram ediliyor.

Belediyenin amacı, çocukların güne daha sağlıklı ve enerjik başlamasına destek olurken ailelerin de memnuniyetini kazanmaktır. Hizmet, okula giriş saatlerinde düzenleniyor ve kısa sürede geniş bir öğrenci kitlesine ulaşması hedefleniyor.

belediye yetkililerinin sahadaki varlığı:

Uygulamanın en son durağı Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu oldu. Sabah saatlerinde okul önünde kurulan noktada Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da öğrencilerle bir araya gelerek kendi elleriyle çorba ikram etti. Başkan Karabatı'nın öğrencilerle sohbet edip taleplerini dinlemesi ve birlikte fotoğraf çektirmesi yoğun ilgi gördü.

Karabatı, ikram sırasında öğrencileri neşelendiren yaklaşımıyla dikkat çekti; eski bir seçim vaadini hayata geçirdiklerini vurgularken, öğrencilerle kurulan bu samimi bağın kendileri için önemine değindi. Öğrencilere seslenirken söylediği sözlerden biri de şuydu: "Çorba bizden, afiyetle içmek sizden."

uygulamanın hedefleri ve sürdürülebilirliği:

Başkan Karabatı, projenin seçim dönemi vaatlerinden biri olduğunu hatırlatarak, hizmetin eğitim yılı ile birlikte düzenli biçimde devam edeceğini belirtti. Uygulama çerçevesinde hafta içi 5 gün, her gün farklı bir okulun önünde çorba çeşmesi kuruluyor ve Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri çocuklarla doğrudan iletişim kuruyor.

Karabatı, eğitimin yalnızca okul binalarıyla sınırlı olmadığını, günlük yaşama dokunan sosyal hizmetlerin de önem taşıdığını vurguladı. Belediye olarak çocukları ve gençleri geleceğin teminatı olarak gördüklerini, imkanlar ölçüsünde onların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Velilerden gelen olumlu geri dönüşler ve öğrencilerin yüzündeki memnuniyet, projenin hem beslenme desteği hem de belediye ile çocuklar arasında sıcak bir gönül bağı oluşturma hedefini destekliyor. "Çorba Bizden" kampanyasının önümüzdeki dönemde de farklı okullarda sürdürülmesi planlanıyor.

KARACABEY BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE HAYATA GEÇİRİLEN "ÇORBA BİZDEN" HİZMETİ, ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN UYGULAMA KAPSAMINDA, HER HAFTA FARKLI BİR OKULUN ÖNÜNDE KURULAN "ÇORBA ÇEŞMESİ"NDEN ÖĞRENCİLERE SABAH SAATLERİNDE SICAK ÇORBA İKRAM EDİLİYOR.