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Kayseri büyükşehirden yeni döneme destek: 14 bin 320 başvuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne 2026-2027 öğretim yılı için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 5 bin TL desteğe 14 bin 320 başvuru yapıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri büyükşehirden yeni döneme destek: 14 bin 320 başvuru

Kayseri büyükşehirden yeni döneme destek: 14 bin 320 başvuru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik olarak sağladığı kırtasiye ve beslenme desteği için 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başvurularını tamamladı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yürütülen sosyal belediyecilik uygulamasına bu yıl 14 bin 320 başvuru geldi.

başvuru süreci ve değerlendirme:

Başvurular, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Ağustos tarihinde başlatıldı ve son başvuru tarihi olarak 17 Ağustos Pazartesi saat 17.00 olarak açıklandı. Başvuru döneminin kapanmasının ardından şimdi değerlendirme süreci başlayacak; incelemeler, başvuruları 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirlenen muhtaçlık kriterleri doğrultusunda ele alacak.

ödeme planı ve önceki destekler:

Yeni dönemde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine öğrenci başına 5 bin TL kırtasiye ve beslenme yardımı yapılacak. Ödemelerin, eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönem başlarında olmak üzere iki taksit halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı eğitim yardımları kapsamında bugüne kadar 26 bin 651 ailede öğrenim gören 50 bin 89 öğrenciye toplam 77 milyon 506 bin 250 TL destek sağladı. Bu yıl gelen 14 bin 320 başvurunun değerlendirilmesiyle, belediye öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sunmayı ve ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK 5 BİN TL’LİK...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK 5 BİN TL’LİK KIRTASİYE VE BESLENME DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR TAMAMLANDI. 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN 14 BİN 320 BAŞVURU YAPILDI. BAŞVURULAR, BELİRLENEN KRİTERLER DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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