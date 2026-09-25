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Köyden tezgaha: Bolu üreticileri ürünlerini doğrudan satıyor

Bolu'da köy üreticileri sebze, meyve ile tereyağı, yoğurt, ekmek ve erişte gibi ürünleri aracısız pazar tezgahlarında doğrudan tüketiciyle buluşturuyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:55

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Köyden tezgaha: Bolu üreticileri ürünlerini doğrudan satıyor

Bolu pazarlarında üreticiden tüketiciye zinciri

Bolu’da semt pazarlarına köylerden gelen üreticiler, tarlalarında ve bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin yanı sıra kendi elleriyle hazırladıkları geleneksel ürünleri de tezgâhlarda satıyor. Üreticiler, satışta aracı kullanmayarak ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırıyor; bu sayede hem izlenebilirlik hem de tazelik öne çıkıyor.

Pazarlarda hangi ürünler var:

Semt pazarlarının köşe başlarında sebze ve meyvelerin yanı sıra tereyağı, süt, yumurta, mantar, ekmek, tarhana ve erişte gibi köy ürünleri de alıcı bekliyor. Ayrıca yoğurt ve makarna gibi ev yapımı gıdalar pazarda kolayca bulunuyor. Ziyaretçiler aynı pazarda farklı köylerin ürünlerini karşılaştırma, doğrudan üreticiyle konuşma ve alışveriş yapma imkanı yakalıyor.

Üreticinin sözleri:

Çukurören köyünden pazara gelen üreticilerden biri, kendi yaptıkları ürünlerin pazar tezgâhlarında satıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Yüzde 100 doğal yetiştirdiğimiz ürünleri pazar tezgahlarında satıyoruz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Üreticiden halka buluşuyor. Köylerimizdeki ürünleri direkt tezgahlara getiriyoruz. Ürünlerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz. Yoğurt, makarna, ekmek gibi ürünleri de kendimiz yapıyoruz. Vatandaşın çok ilgisi var. Katkı maddesi yok. Yüzde 100 doğal ürünlerimiz".

Üreticiler, emekleriyle yetiştirdikleri ve hazırladıkları ürünleri pazara getirerek hem aile gelirine katkı sağlıyor hem de tüketicilere güvenilir ve doğal alternatifler sunuyor. Pazardaki doğrudan satış modeli tüketicide tazelik ve lezzet beklentisini güçlendirirken, üreticiler de aracılara ödenen maliyetleri azaltma şansı buluyor. Bu düzen, köy ürünlerinin kent içindeki görünürlüğünü artırmaya devam ediyor.

BOLU’DA KÖYLÜLER, TARLALARINDA VE BAHÇELERİNDE YETİŞTİRDİKLERİ SEBZE VE MEYVELERİN YANI SIRA KENDİ...

BOLU’DA KÖYLÜLER, TARLALARINDA VE BAHÇELERİNDE YETİŞTİRDİKLERİ SEBZE VE MEYVELERİN YANI SIRA KENDİ ÜRETTİKLERİ DOĞAL ÜRÜNLERİ PAZAR TEZGAHLARINDA VATANDAŞLARLA BULUŞTURUYOR. ÜRETİCİLER, ARACISIZ SATIŞ YAPARAK ÜRÜNLERİNİ DOĞRUDAN TÜKETİCİYE ULAŞTIRIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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