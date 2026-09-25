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Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor

Kastamonu İnebolu'ya bağlı Deresökü köyünde 23 Eylül sabahı çıkan soba yangını 11 evi küle çevirdi; itfaiye soğutuyor, enkaz iş makineleriyle kaldırılıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:15

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor

Deresökü köyünde soba kaynaklı yangın 11 ev ve bazı yapıları yok etti

Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde 23 Eylül sabahı başlayan yangında, kısa sürede büyüyen alevler köyde büyük hasara yol açtı. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tufana ait 2 katlı ahşap evde soba kaynaklı başladığı değerlendirilen yangın, rüzgârın etkisiyle çevredeki yapılara sıçradı.

Yangının yayılması ve zarar gören yapılar:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınabilse de köydeki 11 ev tamamen küle döndü. Ayrıca samanlık, ahır, ağıl ve fırın gibi eklenti yapılar ile bir otomobil de yangından zarar gördü. Olay yerinde görevli ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütüyor.

Enkaz kaldırma ve destek çalışmaları:

Enkaz kaldırma çalışmaları da eş zamanlı devam ediyor. İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yanan evlerin bulunduğu alana girerek küle dönen yapılardan kalan moloz yığınlarını kaldırıyor. Ekipler, alanda hem soğutma hem de enkazın güvenli şekilde tahliyesi için çalışma yürütüyor.

Bölgeyi ziyaret eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise yangının afet kapsamına alındığını belirterek, "Yer tespiti yapılıp önümüzdeki yıl içerisinde vatandaşlarımızın evleri yapılacak, o mağduriyet de giderilecek" dedi. Yetkililer, mağduriyetin giderilmesi için çalışmalara öncelik verildiğini bildiriyor.

KASTAMONU&#039;NUN İNEBOLU İLÇESİNDE 11 EVİN YANDIĞI KÖYDE İNEBOLU KAYMAKAMLIĞI VE İL ÖZEL İDARESİ...

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE 11 EVİN YANDIĞI KÖYDE İNEBOLU KAYMAKAMLIĞI VE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNCE SOĞUTMA VE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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