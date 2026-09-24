Manavgat'ta terastaki giderde mahsur kalan yavru kedi sağ salim kurtarıldı

kurtarma operasyonu:

Olay, Manavgat ilçesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan bir binanın terasında meydana geldi. Terastan gelen kedi sesi üzerine durum, çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri olay yerine ulaştı.

olayın tespiti ve müdahale:

Ekipler terasta çalışma başlattı; yavru kedinin sesini takip ederek sıkıştığı yağmur suyu giderinin noktasını tespit ettiler. İtfaiye görevlisi, kedinin zarar görmemesi için gideri kontrollü şekilde kırma yöntemiyle açtı ve titiz bir çalışma sonunda yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

kurtarma sonrası durum:

Çalışmanın ardından kurtarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Müdahale sırasında ekiplerin hassas ve kontrollü çalışması, hayvanın zarar görmeden kurtarılmasını sağladı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİR BİNANIN TERASINDAKİ YAĞMUR SUYU GİDERİNE SIKIŞAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI. İTFAİYE GÖREVLİSİ, GİDERİ YAVRU KEDİYE ZARAR VERMEDEN KIRARAK HAYVANI SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI.