Güneydoğu merkezli deprem Elazığ'da yaşamı sekteye uğrattı

deprem sonrası durum:

Güneydoğu merkezli bir sarsıntı, Elazığ kentinde kısa süreli paniğe neden oldu. Çok sayıda vatandaş, binalardan çıkarak sokaklara ve açık alanlara yöneldi. Olayın ardından kent merkezinde tedbir amaçlı yoğun bir dışarı çıkma gözlendi.

vatandaşların tepkisi:

Bazı insanlar cep telefonlarıyla birbirleriyle iletişim kurarken, birçok aile ve birey güvenli kabul ettikleri meydan, park ve geniş caddelerde toplandı. Sokaklarda görülen kalabalık, sosyal yaşamın kısa süreliğine durmasına yol açtı; insanlar birbirlerine durumu anlattı ve bilgi alışverişinde bulundu.

yetkililerin çalışmaları:

İl ve ilçe birimleri ile afet koordinasyon ekipleri, gelen ihbarları değerlendirip saha tespitlerine başladı. Yapılan kontrollerde henüz geniş çaplı hasar veya can kaybına ilişkin teyit edilen bilgi paylaşılmadı; yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya, resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.

Olayın ardından kentte geçici olarak artan hareketlilik ve kontrol çalışmaları devam ediyor; yetkililerden gelecek resmi bilgiler, durumun netleşmesine yardımcı olacak.

Güneydoğu'daki deprem Elazığ'da vatandaşları sokağa döktü