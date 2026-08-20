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merkezefendi belediyesi’nden kadınlara kades bilgilendirmesi

Merkezefendi Belediyesi, Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nda Denizli Emniyet Müdürlüğü ile kadınlara KADES kullanımı ve acil durum tedbirleri anlattı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

merkezefendi belediyesi’nden kadınlara kades bilgilendirmesi

Merkezefendi Belediyesi'nden bilgilendirme programı:

Merkezefendi Belediyesi, Hacı Hızır Salih Efendi Konağı'nda düzenlenen programda, Denizli Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla kadınlara yönelik KADES uygulaması hakkında kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirdi.

Programın içeriği:

Etkinlikte katılımcılara KADES uygulamasının telefon kurulumundan acil çağrı gönderme sürecine kadar kullanım adımları gösterildi. Ayrıca uygulama aracılığıyla kolluk kuvvetlerine hızlı ulaşma yöntemleri, uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar ve olası riskli durumlarda atılabilecek pratik adımlar uygulamalı olarak anlatıldı.

Hedefler ve farkındalık:

Programın amacı, kadınların güvenliğini desteklemek ve KADES'i daha etkin kullanmalarını sağlamaktı. Yetkililer, bilgilendirmenin kadınların acil durumlarda hızlıca destek alabilmesi için farkındalığı artırmanın önemine vurgu yaptığını belirtti. Katılımcılara uygulamanın doğru ve hızlı kullanımının güvenlik açısından hayati olduğu hatırlatıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından sürdürülen bu tür çalışmalar, kadınların güvenlik bilincini güçlendirmeye ve acil durumlara yönelik hazırlıklı olmayı artırmaya yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, HACI HIZIR SALİH EFENDİ KONAĞI’NDA, DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, HACI HIZIR SALİH EFENDİ KONAĞI’NDA, DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNİN KATILIMIYLA KADINLARA YÖNELİK KADES UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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