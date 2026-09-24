MSB: Doğu Akdeniz'de gelişmeler yakından izleniyor, tedbirler sıklaştırıldı

MSB'den resmi açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’deki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır ifadesini kullandı. Bakanlık, bölgedeki durumu sürekli izlediklerini ve ihtiyaç halinde önlemleri uygulamaya koyduklarını belirtti.

izleme ve tedbir vurgusu:

Açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin anlık takip edildiği ve mevcut tedbirlerin aktif tutulduğu yeniden ifade edildi. MSB, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu sürdürdüğünü ve gelişmelere göre ilave tedbirlerin alınabileceğini açıkladı.

MSB: "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır"