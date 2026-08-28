Muğla valisinden 30 ağustos mesajı: milletin iradesi ve gençlik ön plana çıktı

Vali Akbıyık’ın 30 Ağustos mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin tarihsel köklerine ve milli birlik vurgu­suna dikkat çekti. Mesajında 30 Ağustos'un Malazgirt'ten başlayıp Çanakkale ve Dumlupınar'da biçimlenen bir zihniyetin tecellisi olduğunu ifade etti.

Tarihten miras kalan direniş:

Vali Akbıyık, 30 Ağustos'un "Malazgirt'ten başlayarak Anadolu'yu ebedi vatanımız kılan o çelikten iradenin, Çanakkale'de sönmeyen inancın ve Dumlupınar'da şahlanan milli şuurun tecellisi" olduğunu belirtti. İmkânsızlık ve zorluklar içinde vatan diye çarpan yüreklerin destanına vurgu yaparak Nezahat Onbaşılar, Şahin Beyler, Yörük Aliler ve cepheye mermi taşıyan kınalı kuzuların fedakârlıklarını andı.

Mesajında, 'Ya istiklal ya ölüm!' anlayışıyla yedi düvele meydan okunan bu zaferin, milletin var oluş mücadelesinin simgesi olduğunu kaydetti ve vatanın her karışının ecdadın fedakârlıklarıyla yoğrulduğunu hatırlattı.

Bugünün kararlılığı ve gençlik hedefi:

Akbıyık, tarih boyunca karşılaşılan badirelerin birlik, beraberlik ve kardeşlikten alınan güçle aşıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen TürkiyeYüzyılı vizyonunun, tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye ideali olduğunu vurguladı.

Vali, bu kutlu yürüyüşün en büyük güvencesinin Asım’ın Nesli şuurundaki gençler olduğunu ifade ederek, valilik öncülüğünde yürütülen Muğla Gençlik Yılı ile gençlerin enerjisinin ve vatan sevgisinin il ve ülke yarınlarına nakşedildiğini belirtti.

"Bizi biz yapan, bizi millet kılan değerlerimiz etrafında kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" diyen Akbıyık, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ülküsünden taviz verilmeyeceğini ve "omuz omuza vererek; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" çağrısında bulundu.

Vali Akbıyık, mesajını Cumhuriyetimizin banisi ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak sonlandırdı; kahraman gazilere şükranlarını sunup Muğlalı hemşehrilerinin ve milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK