Zeynal Abidin Kaplan'dan zaferin mirasıyla ihracatta kararlılık

GAHİB başkanının 30 Ağustos mesajı:

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Büyük Zafer’in millet için taşıdığı anlamı ve bu mirastan aldıkları ilhamı vurguladı.

Milli mücadele ruhu ihracatta:

Kaplan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan Büyük Zafer'in, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet tutkusunun en nitelikli nişanesi olduğunu belirtti. 30 Ağustos’un yalnızca askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda küllerinden yeniden doğan bir milletin geleceğini inşa etme iradesi olduğunu ifade etti. Cephede sergilenen fedakârlık ve cesaretin bugün sanayici ve ihracatçılar için rehberlik ettiğini kaydetti.

Gaziantep halılarıyla küresel hedefler:

Kaplan, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin dokuduğu halılarla dünya pazarlarında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Üretim ve ihracattaki azimlerini Büyük Zafer'in kararlılığından aldıklarını belirterek, tezgâhlarda işlenen her ilmikle ve yurtdışına ulaştırdıkları her ürünle ülkenin kalkınma mücadelesine katkı sunduklarını söyledi. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceklerini ve ekonomik alanda elde edilecek başarıların Cumhuriyetimizi taçlandıracağını vurguladı.

Mesajını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için can veren tüm şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle anarak tamamlayan Kaplan, milletin ve hemşerilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularla kutladı.

ZEYNAL ABİDİN KAPLAN’DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI