New York buluşmasında Arnavutluk liderine sokak tepkisi

New York'ta protesto anı:

Birleşmiş Milletler'in BM 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, katıldığı bir toplantı binasına gelişi sırasında bir grup Arnavut aktivist tarafından protesto edildi. Olay sırasında bazı göstericiler Rama'ya doğru yumurta attı, protestocuların sloganlarında "mafya" diye bağırdıkları duyuldu.

Protestonun ayrıntıları:

Protesto, Rama'nın toplantıya girişi sırasında gerçekleşti. Yanında eşi ve iktidardaki Sosyalist Parti’nin Meclis Grubu Başkanı Taulant Balla da bulunuyordu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde atılan yumurtaların doğrudan isabet etmediği görülüyor; protestocular arasında yer alan biri, "Yumurtalar ne yazık ki başbakana isabet etmedi. İsabet etmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

Olayda fiziksel bir yaralanma bildirilmedi, ancak protestonun gergin bir atmosferde gerçekleştiği ve toplantıya kısa süreli aksama neden olduğu kaydedildi.

Projeye yönelik tepkiler ve hükümet savunması:

Arnavutluk'taki protestolar, mayıs ayı sonundan bu yana her gün devam ediyor ve başlangıçta lüks bir turizm projesine yönelik endişelerle tetiklendi. Protestocular, projenin flamingoların yaşadığı sulak alanlarda planlanmasından hareketle hassas ekosistemlere zarar vereceğini ve sürecin yeterince şeffaf yürütülmediğini savunuyor.

Hükümet ise projenin istihdam yaratacağını, yabancı yatırımlar çekeceğini ve turizmi canlandıracağını öne sürüyor. Projeyle bağlantıları gündeme gelen isimlerden birinin de ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ilişkili olduğu iddiaları, protestoları daha da ateşledi.

Mayıs ayından itibaren süren gösteriler, başlangıçtaki çevresel kaygıların yanı sıra yolsuzluk iddiaları ve yönetimden duyulan hoşnutsuzluğun birleşmesiyle genişleyerek günlük eylemlere dönüştü. New York'taki olay, bu yerel tepkinin uluslararası alana taşındığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta bir grup Arnavut aktivist tarafından protesto edilirken bazı göstericiler, Rama'ya yumurta attı.