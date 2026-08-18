Niğde'de sağlık kapınıza geliyor: evde bakım ekipleri hastalara kapsamlı hizmet sunuyor

Niğde'de evde sağlık hizmetleri hastalara zamanında ve bütüncül bakım sağlıyor

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan dört ekip, kronik hastalığı, yaşlılığı veya engeli nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara kapsamlı evde sağlık hizmeti veriyor. Muayeneden pansumana, tetkikten ilaç ve tıbbi malzeme raporlandırmasına kadar pek çok işlem, hastaların yaşam alanlarında gerçekleştiriliyor.

hizmetin kapsamı ve uygulama biçimi:

Evde sağlık hizmetleri kapsamında yatağa veya eve bağımlı hastaların muayene, tetkik, tahlil, tıbbi bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri evlerinde tamamlanıyor. Gerektiğinde hastanın hastanede değerlendirilmesinin şart olduğu durumlarda ise evden hastaneye ve hastaneden yeniden eve nakil organizasyonu sağlanıyor. Bu sayede hastaların hem erişim sorunları gideriliyor hem de hastane enfeksiyonu riski azaltılıyor.

Uzm. Dr. Halime Dilber Balcı hizmetin amacını şöyle özetliyor: Evde sağlık hizmetleri, kronik hastalıkları, yaşlılığı ya da engelliliği nedeniyle eve veya yatağa bağımlı olan hastalara sağlık kuruluşuna gitmeden, ev ortamında ve ailesinin yanında hizmet sunulmasıdır. Niğde Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aktif olarak dört ekiple bu hizmeti vermekteyiz.

verilen hizmet türleri ve raporlandırma:

Evde sağlık ekipleri yalnızca muayeneyle sınırlı kalmıyor. Hastanın kullandığı ilaçlar ve tıbbi cihazlar için rapor düzenlenmesi, hasta bezi, aspirasyon kateteri, havalı yatak, sonda gibi malzemelerin raporlandırılması hizmetleri de evde veriliyor. Ayrıca ev ortamında pansuman, enjeksiyon, tetkik amacıyla kan numunesi alınması ve sonda uygulaması da ekiplerin sunduğu işlemler arasında bulunuyor.

Hizmetin kapsamı, hastanın ihtiyaçlarına göre kişiselleştiriliyor. Tetkik sonuçları ve değerlendirmeler gerektiğinde hastane kayıtlarına aktarılıyor; takip ve rehabilitasyon planları ekip tarafından belirlenerek uygulamaya konuyor.

kimler başvurabilir ve başvuru yolları:

Balcı, evde sağlık hizmetinden yararlanabilecek hasta gruplarını şu şekilde sıralıyor: 80 yaş üzerinde olup hizmet talebinde bulunan yaşlılar, kronik hastalıkları nedeniyle yatağa ya da eve bağımlı olanlar, ameliyat sonrası pansumana ihtiyaç duyanlar ve evinden sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken hastalar. Ayrıca son dönem kanser hastaları, KOAH hastaları, nörodejeneratif hastalığı bulunanlar, Alzheimer ve demans hastaları ile tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkları nedeniyle ulaşım güçlüğü yaşayan vatandaşlar da bu hizmetten yararlanabiliyor.

Evde sağlık hizmetlerine başvurular Türkiye genelinde 444 38 33 numaralı telefon hattından yapılabildiği gibi aile hekimlikleri ve e-Nabız üzerinden de müracaat edilebiliyor. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun hastalara ekip yönlendirmesi gerçekleştiriliyor.

hasta ve yakınlarının deneyimleri:

Hizmetten yararlananlar ekiplerin düzenli ve güvenilir ulaşımından memnuniyet dile getiriyor. Yaklaşık 6 yıldır evde sağlık hizmeti alan Fatma Erbay, evine gelen ekiplerin hayatını kolaylaştırdığını belirtiyor: Evimize kadar geliyorlar, hastaneye gidip gelmek benim için çok zordu, şimdi birçok işlem evimde hallediliyor. İbrahim Yılmaz da annesi için verilen hizmetten memnuniyetle söz ediyor; pansuman, muayene ve dikiş bakımı gibi işlemlerin evde yapıldığını aktarıyor. Hasta yakınları, hizmetin bakım yükünü hafiflettiğini ve hastaya yönelik eğitim ve danışmanlığın önemli katkı sağladığını vurguluyor.

Evde sağlık hizmetleri, hem hastanın fiziksel erişimini kolaylaştırıyor hem de bakım verenlerin üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor. Hastalara ve hasta yakınlarına tıbbi bakım süreçleriyle ilgili eğitim ve danışmanlık da veriliyor; böylece ev ortamında bakımın kalitesi artırılıyor ve gerektiğinde uygun yönlendirmeler yapılıyor.

Niğde'deki uygulama örneği, sağlık hizmetlerinin kapıya taşınmasının hasta merkezli bakım açısından taşıdığı değeri gösteriyor. Hastane merkezli kaynakların ev ortamına uygun şekilde organize edilmesi, erişim sorunlarının çözülmesinin yanı sıra sağlık hizmeti sunumunda bütüncül bir yaklaşımı da beraberinde getiriyor.

Niğde’de evden çıkamayan hastalar sağlık hizmetine evinde ulaşıyor