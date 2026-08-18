Öğrenciler Sultandağı'ndaki gıda işletmelerinde üretim süreçlerini yerinde gördü

Teknik geziyle uygulamalı eğitim

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yürütülen staj eğitimleri kapsamında, teorik bilginin saha deneyimiyle desteklenmesi amacıyla düzenlenen teknik geziler devam ediyor. Bu çerçevede Sultandağı ilçesinde stajyer öğrencilere yönelik bir dizi ziyaret ve inceleme programı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler; işletmelerdeki üretim hatlarını, kullanılan ekipmanları ve proses yönetimini gözlemleme fırsatı buldu. Ziyaretler sırasında öğrencilere, üretim aşamalarının birbirleriyle ilişkisi ve kalite kontrol noktalarının önemi aktarıldı.

Hijyen ve gıda güvenilirliği vurgusu:

Gezi boyunca özellikle hijyen uygulamaları ve gıda güvenilirliğine yönelik uygulamalar yakından incelendi. Öğrenciler, temizlik protokolleri, personel hijyeni, depolama şartları ve izlenebilirlik uygulamalarının üretim kalitesi üzerindeki rolünü yerinde görerek değerlendirdi.

İşletmelerde yürütülen teknik uygulamalar; proses optimizasyonu, kalite kontrol noktaları ve üretim verimliliği konularında yapılan uygulama örnekleriyle öğrencilere aktarıldı. Bu sayede teorik eğitimin pratikle pekiştirilmesi ve mesleki becerilerin geliştirilmesi hedeflendi.

Staj programının sürdürülebilir etkileri:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, saha çalışmaları ve teknik gezilerin stajyer öğrencilerin mesleki gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. Programın il genelinde devam edeceği ifade edilerek, uygulamalı eğitimin gençlerin sektöre hazırlanmasında kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Öğrenciler açısından bu tür geziler, üretim süreçlerini doğrudan gözlemleme, pratik sorular sorma ve gelecekteki mesleki tercihlerini şekillendirme imkânı sunuyor. Müdürlüğün programı, hem işletmelerin uygulamalarının paylaşılmasına hem de genç iş gücünün yetiştirilmesine zemin hazırlıyor.

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE STAJ EĞİTİMLERİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA TEORİK EĞİTİMİN YANI SIRA SAHA ÇALIŞMASI VE TEKNİK GEZİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.