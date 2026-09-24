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Ören sahili'nde ortaokul öğrencilerinden Dünya Temizlik Günü'ne özel temizlik

Burhaniye'de 60 öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte Dünya Temizlik Günü'nde Ören Sahili'ni poşetler dolusu çöpten temizledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:01

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Ören sahili'nde ortaokul öğrencilerinden Dünya Temizlik Günü'ne özel temizlik

Ören Sahili'nde temizlik etkinliği

Burhaniye ilçesinde Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'ndan gelen 60 öğrenci, okul müdürü Mehtap Özdemir ve öğretmenlerinin öncülüğünde, Dünya Temizlik Günü kapsamında Ören Sahili'nde çevre temizliği yaptı. Etkinliğe bazı veliler de katılarak çocuklarına destek verdi.

batık liman bölgesinde yoğun çalışma:

Öğrenciler okul müdürü Mehtap Özdemir ve öğretmenleri eşliğinde batık liman bölgesine gelerek poşetler dolusu çöp topladı. Çalışmanın ardından müdür Özdemir, etkinliğe katılan öğrenci ve velilere teşekkür etti.

öğrencilerin çağrısı:

Karsu Koçbay "Çevremizi temiz tutalım, yerlere çöp atmayalım. Bugün Ören Sahili’ni temizledik ve bir sürü çöp topladık" dedi.

Hatice Defne Taşkan "Burada çevre temizliği için toplandık. Doğayı temiz tutmak bizim görevimiz. Lütfen denizlerimizi ve sahillerimizi kirletmeyelim, çöplerimizi çöp kutusuna atalım" şeklinde konuştu.

Mehmet Çınar Çiftçi "Bugün arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte sahilde temizlik yaptık. Çevremizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Lütfen doğaya çöp atmayın" ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Mehtap Özdemir ise, "Dünya Temizlik Günü kapsamında öğrencilerimizle birlikte Ören Sahili’nde farkındalık oluşturmak amacıyla bir temizlik etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak ve doğayı korumanın önemini vurgulamak. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız. Katılan tüm öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

BURHANİYE İLÇESİNDE, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ KAPSAMINDA ÖREN SAHİLİ&#039;NDE ÇEVRE...

BURHANİYE İLÇESİNDE, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ KAPSAMINDA ÖREN SAHİLİ'NDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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