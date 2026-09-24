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Ortaokul öğrencileri Ören sahilinde geleceğe temiz miras bıraktı

Burhaniye Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'ndan 60 öğrenci, Dünya Temizlik Günü'nde Ören sahilinde çöp topladı ve vatandaşları uyardı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Ortaokul öğrencileri Ören sahilinde geleceğe temiz miras bıraktı

Ören sahilinde öğrencilerden temizlik seferberliği

Burhaniye ilçesinde, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'ndan 60 öğrenci, okul müdürü Mehtap Özdemir ve öğretmenlerinin öncülüğünde Dünya Temizlik Günü kapsamında Ören sahilinde çevre temizliği yaptı. Etkinliğe bazı veliler de destek verdi.

Etkinliğin ayrıntıları:

Öğrenciler, okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde özellikle batık liman bölgesinde yoğunlaşarak poşetler dolusu çöp topladı. Okul müdürü Mehtap Özdemir, etkinliğe katılan öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Mehtap Özdemir de, "Dünya Temizlik Günü kapsamında öğrencilerimizle birlikte Ören sahilinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir temizlik etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak ve doğayı korumanın önemini vurgulamak. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız. Katılan tüm öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin çağrısı:

Etkinlik sırasında öğrenciler vatandaşları da uyardı. Karsu Koçbay, "Çevremizi temiz tutalım, yerlere çöp atmayalım. Bugün Ören sahilini temizledik ve bir sürü çöp topladık" diye konuştu.

Hatice Defne Taşkan, "Burada çevre temizliği için toplandık. Doğayı temiz tutmak bizim görevimiz. Lütfen denizlerimizi ve sahillerimizi kirletmeyelim, çöplerimizi çöp kutusuna atalım." dedi.

Mehmet Çınar Çiftçi ise, "Bugün arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte sahilde temizlik yaptık. Çevremizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Lütfen doğaya çöp atmayın." diye konuştu.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu girişimi, Ören sahilinde farkındalık yaratmayı ve çevre bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Balıkesir&#039;de öğrenciler Dünya Temizlik Gününde sahil temizliği yaptı

Balıkesir'de öğrenciler Dünya Temizlik Gününde sahil temizliği yaptı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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