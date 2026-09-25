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Sahte polis numarasıyla 2 milyon liralık ziynet eşyası dolandırıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, WhatsApp üzerinden güven sağlayıp yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 20:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahte polis numarasıyla 2 milyon liralık ziynet eşyası dolandırıldı

Olayın seyri:

Çanakkale’nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde ikamet eden bir vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan kişilerin kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığı ve evindeki altınların incelenmesi gerektiği yönündeki iddiası üzerine dolandırıldı. Şüpheliler, iletişim için WhatsApp üzerinden polis kimliği ve çeşitli fotoğraflar göndererek mağdurun güvenini sağladı.

Mağdur, 16 Eylül tarihinde evine gelen şahıslardan yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. Olayın şüpheli görünmesi üzerine vatandaş, durumu 17 Eylül tarihinde jandarmaya bildirdi.

Soruşturma ve operasyon:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri soruşturmaya başladı. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde GSM verileri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamera kayıtları değerlendirildi.

İncelemeler sonucunda olayda kullanılan araç ve aracı kullanan şüpheliler tespit edildi: araç sürücüsü A.P. (66) ve ziynet eşyasını teslim alan O.K. (27). Olayda kullanılan aracın sahibi L.P. (59) hakkında ise yurt dışında bulunduğu yönünde bilgi edinildi.

Şüphelilerin yakalanması için alınan arama kararına istinaden 23 Eylül günü İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.P. ve O.K. gözaltına alındı; üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ile 1 tablet ele geçirildi.

Adli süreç ve resmi uyarı:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemleri sonucu O.K. tutuklandı, A.P. serbest bırakıldı. L.P.’nin yurt dışında olduğu tespitine göre soruşturma yönlendirmeleri devam ediyor.

Çanakkale Valiliği olayla ilgili açıklamasında, vatandaşların kendisini polis, jandarma veya savcı olarak tanıtan ve para ya da ziynet eşyası talep eden kişilere itibar etmemesini; böyle bir taleple karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçmelerini istedi. Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7/24 esasına göre suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

ÜZERLERİNDE VE İKAMETLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 2 CEP TELEFONU İLE 1 TABLET ELE GEÇİRİLDİ.

ÜZERLERİNDE VE İKAMETLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 2 CEP TELEFONU İLE 1 TABLET ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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