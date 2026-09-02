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Silivri açıklarında Alsu'nun kaza manevraları uydu verileriyle ortaya çıktı

Kocaeli'den Aliağa'ya giderken İskenderun'dan Karadenizereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu ile çarpışan Alsu'nun uydu verilerine yansıyan manevraları görüntülendi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Silivri açıklarında Alsu'nun kaza manevraları uydu verileriyle ortaya çıktı

Silivri açıklarında yaşanan çarpışma ve görüntüleri:

Silivri açıklarında, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Alsu isimli Türk bayraklı ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi arasında çarpışma yaşandı.

Alsu'nun manevraları uydu verilerinde:

Kaza anında Alsu gemisinin yaptığı manevralar, elde edilen uydu konum verileri üzerinden izlendi ve kayıt altına alındı. Veriler, geminin seyir rotasında ani yön değişiklikleri ve hız değişimleri olduğunu gösteriyor.

Görüntülerin olayın aydınlatılmasındaki rolü:

Uyduya yansıyan konum kayıtları, çarpışmanın öncesi ve sonrası rotaların karşılaştırılmasına olanak tanıyor; bu tür veriler olayın teknik incelemesine katkı sağlar. Resmi soruşturma ve deniz trafiği kayıtlarıyla birlikte değerlendirme yapıldığında kazanın seyrine ilişkin netleştirici bilgiler sağlayabilir.

Alsu gemisinin kaza sonrası manevraları böyle görüntülendi

Alsu gemisinin kaza sonrası manevraları böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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