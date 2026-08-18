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Talas'ta futbolseverlere Şampiyonlar Ligi buluşması

Talas Belediyesi, Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off maçını bu akşam saat 22.00'de Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'ndeki dev ekranda yayınlayacak.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Talas'ta futbolseverlere Şampiyonlar Ligi buluşması

Talas'ta futbolseverlere Şampiyonlar Ligi buluşması

Talas Belediyesi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile bu akşam oynayacağı maçı kent halkı için dev ekranda yayınlayacak. Etkinlik, hem maç heyecanını ortak yaşamak hem de milli duyguları güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

etkinlik bilgileri:

Karşılaşma 22.00'de başlayacak ve Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi’nde kurulacak ekranda futbolseverlerin izlenimine sunulacak. Belediye yetkilileri, alanda gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve izleyici güvenliğinin ön planda tutulacağını belirtti.

belediye başkanından davet:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hazırlıkların maç coşkusunu hep birlikte yaşamak amacıyla yapıldığını ifade etti ve "Tüm futbolseverleri bu akşam Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi’ne bekliyorum" dedi. Başkan Yalçın, etkinliğin mahalleler arası dayanışmayı pekiştireceğini de vurguladı.

Maçı izlemek isteyenlerin erken gelmeleri ve organizasyon kurallarına uymaları istendi. Talas Belediyesi, benzer yayınlarla yerel kültür ve spor etkinliklerini desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

TALAS BELEDİYESİ, FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA OLYMPİQUE LYON İLE BU AKŞAM...

TALAS BELEDİYESİ, FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA OLYMPİQUE LYON İLE BU AKŞAM OYNAYACAĞI MAÇI DEV EKRANDA YAYINLAYACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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