Trump ve Xi'nin Washington görüşmesi Beyaz Saray'da askeri törenle başladı

Xi'nin Washington ziyareti protokolle açıldı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle Washington'da bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da düzenlenen askeri törenle karşılanan Xi, kırmızı halıda el sıkışarak kameraların karşısına geçti ve daha sonra Beyaz Saray'a geçerek görüşmeler için hazırlandı.

karşılama töreninin ayrıntıları:

Tören, iki liderin resmi protokolüne uygun şekilde gerçekleşti. Görüşme öncesi yapılan bu seremoni, iki ülke arasındaki diplomatik temposunun ve üst düzey temasların önemini teyit etti. Liderlerin kırmızı halıda kısa selamlaşması, toplantının resmiyetini ve kamusal yönünü vurguladı.

görüşmenin gündem başlıkları:

Resmi temaslarda gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında gümrük vergilerinin düşürülmesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve askerî diyalogun genişletilmesi bulunuyor. Kaynaklara göre ayrıca ABD-İsrail’in İran’a karşı savaşı, yapay zeka ve Çin'in bir parçası olarak gördüğü Tayvan ile ABD ilişkileri ele alınacak. Trump'ın görüşmede ayrıca Çin'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etmesi bekleniyor.

Bu ziyaret, Xi için 11 yıl aradan sonra Washington'a gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olma niteliği taşıyor ve iki ülke arasındaki hem stratejik hem de ekonomik ilişkiler açısından yakından izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da düzenlenen askeri törenle karşıladı.