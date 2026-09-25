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Turgutlu'da okul civarında silahlı saldırı: 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı; H.O. dahil 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:04

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Turgutlu'da okul civarında silahlı saldırı: 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Turgutlu'da lisenin yakınında silahlı saldırı

Geçtiğimiz salı günü Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi yakınlarında meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi H.O. (15) yanında getirdiği pompalı tüfek ile okul arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda 11 öğrenci yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

saldırının ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği belirtilen H.O. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler gözaltına alındı.

adliyeye sevk ve güvenlik önlemleri:

Gözaltına alınan aralarında saldırıyı gerçekleştirenin de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye giden yollar trafiğe kapatılırken, şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

MANİSA&#039;NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR LİSENİN YAKINLARINDA MEYDANA GELEN VE 11 ÖĞRENCİNİN YARALANDIĞI...

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR LİSENİN YAKINLARINDA MEYDANA GELEN VE 11 ÖĞRENCİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI OLAYIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN, ARALARINDA SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN H.O.'NUN DA BULUNDUĞU 10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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