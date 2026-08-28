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Washington’da zafer bayramı resepsiyonunda özgüven ve bölgesel sahiplenme mesajı

Washington’daki 30 Ağustos resepsiyonunda Sedat Önal, Türkiye’nin ikinci yüzyıla özgüvenle girdiğini; bölgesel sahiplenme ve NATO işbirliğini vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:53

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Emre Koç

Washington’da zafer bayramı resepsiyonunda özgüven ve bölgesel sahiplenme mesajı

Washington’da 30 Ağustos resepsiyonu yoğun katılımla düzenlendi

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile Washington Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Alpaslan Güldal ev sahipliğinde, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutunda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi. Programa ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Washington’da görev yapan çok sayıda ülkenin askeri ataşesi ile Türk ve Amerikan toplumunun önde gelen isimleri katıldı.

Önal: zafer tarihsel önemi ve yeni döneme bakış:

Resepsiyonda konuşan Sedat Önal, 30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca Türkiye için değil, dünya tarihi açısından da taşıdığı öneme dikkat çekti. Önal, zaferin hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin cesaretini hem de milletin geniş fedakârlıklarını gösterdiğini, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinin ise bağımsızlık mücadelesindeki belirleyici rolünü vurguladığını ifade etti.

Konuşmasında, "Bu zaferin ruhu kimliğimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir" diyerek mirasa bağlılık mesajı veren Önal, Türkiye’nin artık ikinci yüzyılına girerken daha fazla özgüvene sahip olduğunu ve bölgesel ile küresel barış, güvenlik ve refah konularında etkinlik gösterebileceğine inandıklarını belirtti.

Önal, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek, NATO müttefiki ABD ile ilişkilerin hem ikili hem çok taraflı düzeyde olumlu bir yörüngede olduğunu söyledi. Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne atıf yapan Önal, zirvenin üyeler arası birlik ve uyuma vurgu yaptığını; bu dönemde ittifak uyumunun öneminin arttığını dile getirdi.

Önal’dan bölgesel sahiplenme ve G20 mesajı:

Türkiye’nin bölgesel meselelerde proaktif bir rol üstlendiğini belirten Önal, "bölgesel sahiplenme" ilkesine dikkat çekti ve bölge ülkelerinin kendi sorunlarının çözümünde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Önal, Türkiye’nin çabalarının kapsayıcı olduğunu, kimseye karşı olmadığını ve hedefin sürdürülebilir barış, güvenlik ile refah olduğunu ifade etti.

Ayrıca Önal, ABD’nin G20 dönem başkanlığı çerçevesinde iki ülke arasında üst düzey temasların ve işbirliğinin artacağını belirterek, yıl sonunda Cumhurbaşkanı’nın G20 Zirvesi’ne katılacağını ve bakanlar düzeyinde ziyaretlerin planlandığını söyledi.

Güldal: Kurtuluş Savaşı’nı hatırlatan vurgular:

Washington Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Alpaslan Güldal konuşmasında Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarını özetledi. Güldal, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan sürecin Kuva-yı Milliye, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da sonuçlanan Büyük Taarruz ile devam ettiğini hatırlattı.

Güldal, Atatürk’ün savaş sırasında verdiği tarihi emirleri aktararak "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" ve "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!" sözlerinin mücadelenin kapsamını ve hedefini ortaya koyduğunu belirtti. 9 Eylül’de İzmir’e ulaşılmasıyla Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını yineledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güncel katkıları:

Güldal, 30 Ağustos’un aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olduğunu hatırlatarak, TSK’nın NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çatısı altında; ayrıca Katar, Libya, Somali, Azerbaycan ve Arnavutluk ile ikili ortaklıklarda sürdürdüğü görev ve operasyonlara dikkat çekti. İki ülke ordularının NATO çerçevesinde uzun yıllardır birlikte çalıştığını belirten Güldal, işbirliğinin barış ve güvenliğe katkıda bulunduğunu vurguladı.

Konuşmasını Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler için saygı ve minnet ifadeleriyle sonlandıran Güldal, davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Resepsiyon, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan kısa bir videonun gösterimi ile sona erdi. Etkinlikte öne çıkan başlıklar arasında zaferin tarihsel önemi, Türkiye’nin ikinci yüzyıla girerkenki özgüveni, bölgesel sahiplenme yaklaşımı ve Türkiye-ABD/NATO işbirliğinin önemi yer aldı.

TÜRKİYE’NİN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ KONUTUNDA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE TÜRK SİLAHLI...

TÜRKİYE’NİN WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ KONUTUNDA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜNÜ DOLAYISIYLA RESEPSİYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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