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Kayseri için yarın kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri çevrelerinde yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek tedbir çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri için yarın kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

etkilenecek alanlar:

Açıklamada yağışların Kayseri çevrelerinde görüleceği belirtilirken, yağışın doğası gereği lokal yoğunluk gösterebileceği vurgulandı.

alınması gereken önlemler:

Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, KENTTE YARIN KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİLİ...

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, KENTTE YARIN KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI BELİRTİLEREK, UYARILARDA BULUNULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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