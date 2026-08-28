Kayseri için yarın kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

etkilenecek alanlar:

Açıklamada yağışların Kayseri çevrelerinde görüleceği belirtilirken, yağışın doğası gereği lokal yoğunluk gösterebileceği vurgulandı.

alınması gereken önlemler:

Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, KENTTE YARIN KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI BELİRTİLEREK, UYARILARDA BULUNULDU.