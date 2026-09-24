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Yıkımı bekleyen hasarlı bina yeniden sallandı, mahalleli tedirgin

Adıyaman Bahçelievler'de boşaltılan 4 katlı bina, 6 Şubat depremlerinde hasar görmüş; Karaköprü'deki 5.4 sarsıntıda yeniden çatladı, sakinler yıkım istedi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yıkımı bekleyen hasarlı bina yeniden sallandı, mahalleli tedirgin

Yıkımı bekleyen hasarlı bina yeniden sallandı

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 4 katlı bina, yıkımı yapılmadığı için bölge sakinlerini yeniden tedirgin etti. Binanın daha önce boşaltıldığı, ancak yıkım işleminin gerçekleştirilmediği belirtildi.

son sarsıntı ve binada oluşan hasar:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem sonucunda binada yeniden çatırdama sesleri ve yeni çatlakların oluştuğu bildirildi. Vatandaşlar, yapıda artan hasar nedeniyle binanın hemen çökeceği endişesine kapıldı ve durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve mahalleli talepleri:

Olayı haber alan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine polis ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin incelemesinin ardından mahalle halkı, yapının bir an önce yıkılmasını talep etti. Sakinler, tehlikenin devam etmesi halinde çevredeki binaların da risk altında olabileceğini söylüyor.

Yetkililer binanın durumuyla ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparken, mahalle sakinleri yıkım sürecinin hızlandırılmasını istiyor. Olayla ilgili güvenlik tedbirleri alındı ve incelemeler devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 2023 DEPREMLERİNDE HASAR ALAN VE YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN ADIYAMAN’DAKİ...

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 2023 DEPREMLERİNDE HASAR ALAN VE YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN ADIYAMAN’DAKİ BİNA, YENİDEN YAŞANAN DEPREMLE KORKUTTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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