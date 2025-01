Fenerbahçe ve Olimpik Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Yarısını 0-0 Tamamladı

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon Maçının İlk Yarısı Beraberlik İle Bitti

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında oynanan Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı, ilk yarısında 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından, 2. dakikada Fenerbahçe önemli bir fırsat yakaladı. Ceza sahasında oluşan karambolde, Çağlar Söyüncü topu penaltı noktasına doğru doldurdu. Yusuf Akçiçek, gelişine vuruş yaptı ancak savunmaya çarpan top, direğin dibinden kornere gitti.

Fenerbahçe'nin Organize Atağı

20. dakikada Fenerbahçe, organize bir atak geliştirdi. Szymanski'nin pasıyla İrfan Can Kahveci, En-Nesyri ile hızlı bir paslaşma yaptıktan sonra topu tekrar Szymanski'ye aktardı. Polonyalı oyuncunun ceza yayı üzerinden çektiği sert şut, az farkla yandan dışarı çıktı.

Lyon’un Cevapları

26. dakikada Mikautadze'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Kumbedi, Çağlar'dan sıyrılarak çaprazdan vurdu ancak Djiku, son anda araya girerek topu kornere gönderdi. 27. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Cherki kullandı. Kale sahası önüne yapılan ortaya Mikautadze, gelişine vole ile vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti.

Yakın Fırsatlar ve Hakem Kararları

35. dakikada sol kanattan atağa katılan Szymanski, ceza yayı üzerindeki Fred'e bir orta yaptı. Fred'in vuruşu, az farkla üstten auta gitti. 39. dakikada Lyon, gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen uzun topta, Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Tolisso'da kaldı. Tolisso'nun sağ çaprazdan şutunu İrfan Can Eğribayat kurtardı.

44. dakikada İrfan Can Eğribayat'ın uzun vuruşunda Niakhate ters bir kafa vuruşu yaptı. En-Nesyri, meşin yuvarlağı kapıp ceza sahasına girdi ve yerden sert vurdu ama top az farkla yandan dışarı gitti. 45+6. dakikada Tadic'in pasında soldan atağa kalkan İrfan Can Kahveci, Niakhate'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Simone Sozza, Niakhate'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Ancak VAR kontrolü sonrası, kararını iptal ederek oyuncuya sarı kart gösterdi.

Müsabakanın ilk yarısı, hiçbir golün atılmadığı 0-0 eşitlik ile sona erdi.