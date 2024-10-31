Fenerbahçe Futbol Takımı, Yeni Otobüsüne Kavuştu

Sarı-lacivertli kulüp Fenerbahçe, futbol A Takımı için özel olarak tasarlanan yeni otobüsünü teslim aldı. Otobüs, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Törende Kimler Vardı?

Teslim törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Acun Ilıcalı, Burak Çağlan Kızılhan ve Hulusi Belgü, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birand, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Gündüz, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, teknik direktör Jose Mourinho, futbol A takımı kaptanları Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte birçok davetli katıldı.

Yeni Otobüs ve Hedefler

Genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, tören sırasında yaptığı konuşmada, "Yanımdaki yeni otobüsümüzle deplasmanlara gideceğiz, inşallah 3 puanlarla, kupalarla İstanbul'a döneceğiz. Yeni otobüsümüzün takımımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Gücü ve Önemi

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birand ise, Fenerbahçe'nin Türk sporunun önemli temsilcisi olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe, her branşta ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Biz de onların yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücü ile Fenerbahçe'yi başarıya taşımayı hedefliyoruz," dedi.

Türünün En Lüks Otobüsü

Otobüs hakkında bilgi veren Hürer Gündüz, aracın 50. yıl kutlamaları için özel yapıldığını belirtti. Gündüz, "Gürsel Turizm olarak 50 yıldır Fenerbahçe'nin ulaşım sponsoru olduk. Efsane teknik direktör Didi döneminden beri kulübe hizmet veriyoruz. Bu aracı da Hoşdere fabrikasında özel yaptırdık. Araçta Mercedes'in en üst segmentindeki bütün özellikler ve daha fazlası mevcut. Türünün en pahalı ve en lüks otobüsü. Takıma hayırlı olsun. İnşallah bu araç, önemli başarılara vesile olur," şeklinde konuştu.

Jose Mourinho'nun Yorumları

Teknik direktör Jose Mourinho ile yapılan sohbet sırasında Gündüz, Mourinho'nun otobüsü beğendiğini ifade etti. "Mourinho otobüsü çok beğendi. Biz de 'İstediğin zaman, bakkala gidiyormuş gibi kullanabilirsin. Bu özel bir otobüs. Özel bir isim için özel otobüs,' dedik. Fabrikadaki işçiler otobüsün şasesine dualarını yazdılar," dedi. Ayrıca, otobüsün konforu hakkında, "Bu otobüste uçak konforu var. Süspansiyon sistemi ve sessizliği çok üst seviyede. Bu otobüsle yolculuğunuz uçak kadar kısa sürmeyecek ama uçaktan daha rahat seyahat edersiniz," şeklinde bilgi verdi.

Fenerbahçe Futbol A Takımı için özel olarak dizayn edilen yeni takım otobüsü sarı-lacivertli kulübe teslim edildi. Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Gündüz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Futbol A Takımı için özel olarak dizayn edilen yeni takım otobüsü sarı-lacivertli kulübe teslim edildi. Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Gündüz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.