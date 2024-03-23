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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi

Gelen bir son dakika bilgisine göre Siyah- Beyazlı takımda sular durulmuyor. O iki dev isim ile ilgili şok edecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 23.03.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:05
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi

Süper Lig’de bu sezon takımlarda şampiyonluk adına mücadele sürerken Beşiktaş’ta hiç beklenmedik bir herkesi şok edecek bir gelişme yaşandı. Detaylara haberimizde…

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BEŞİKTAŞ'TA CENK TOSUN VE SALİH UÇAN'DAN YÖNETİME OLAY SÖZLER!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan hakkında henüz spesifik bir tedbir alınmadı. Şu anki durumu merak edilen iki yıldız, süreçle ilgili etkileyici açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Beşiktaş Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın siyah beyazlı kulübe veda etme ihtimali artıyor.

Her iki oyuncu da Hasan Arat yönetiminin sözleşme uzatımı konusunda henüz net bir pozisyon vermediğini belirterek, şunları söyledi: "Mevcut yönetimden kimse bizimle görüşmedi. "Futbolun teknik direktörü Samet Aybaba ile sadece bir görüşmemiz oldu, onun dışında yönetimle herhangi bir bağlantımız yok."

YÖNETİM NET BİR ADIM ATMADI

Yaşanan son dakika haberine göre Cenk ve Salih, Aybaba ile yaptıkları görüşmede maaş konusunun gündeme gelmediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Eski yönetimle para konusunu konuştuk. Bize yıllık 50 milyon TL teklif ettiler ama biz 60 milyon TL istedik. Mevcut şartlarda 60 milyon TL'nin altında." "İnemeyeceğimizi açıkladık. Teknik Direktörümüz Santos bizden memnun olduğunu ve kalmamızı istediğini ancak yönetimin net bir adım atmadığını söyledi. İfadelerini kullandılar.

FAZLA ZAMANIMIZ KALMADI

Sezonun bitmesi nedeniyle fazla zamanlarının kalmadığını belirten Cenk Tosun ve Salih Uçan, "Bugüne dek Beşiktaş için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik"

"Kalmayı her şeyden çok istiyoruz. Yeni sözleşme için istediğimiz rakamlar da son derece makul"

"Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağımız konusunda söz artık yönetimde. Bir süre daha bekleyeceğiz. Eğer görüşme talebi yine gelmezse başımızın çaresine bakacağız"

"Menajerlerimiz, gelecek diğer teklifleri değerlendirmeye başlayacak" dediler.

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