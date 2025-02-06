Depremzede Hentbolcu Barış Buğday, Hatay'daki Korkunç Anları Anlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından, Hatay'da bulunan hentbolcu Barış Buğday yaşadıklarını anlattı. 22 yaşındaki hentbolcu, "Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diyerek duygularını ifade etti.

O Gecenin Korkunç Anıları

Hentbol Erkekler Süper Lig'de bu sezon DEPSAŞ Enerji As takımında oynayan Barış, Hatay'daki depremin etkisini AA muhabirine değerlendirdi. O gece antrenmandan sonra evine giden Barış, deprem sırasında yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Ben normalde kulübün tesislerinde kalıyordum ama o gece kendi evime gitmiştim. O gece birden sanki 'kıyamet kopmuş' gibi bir şey oldu, maalesef biz de maruz kaldık."

Aileyi Kurtarma Mücadelesi

Barış, deprem sonrası aile üyelerini kurtarma girişimi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Merdiven tarafına birkaç moloz düşmüştü ama ağabeyimin ve benim yardımımla ailemizi de dışarı çıkarttık. Binamız tam olarak çökmedi ama ağır hasarlı olarak belirlendi." O gece sokakta yaşanan kaosu ise, "Sokağa çıktıktan sonra tabiri caizse sokak mahşer yeri gibiydi. Herkes bir yerlere koşuyordu" diyerek anlattı.

Cemal Kütahya'ya Vefa

Dünya genelinde yankı uyandıran depremde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya için derin üzüntüsünü dile getiren Barış, "Cemal ağabeyi çok seviyordum, çok iyi kalpli bir insandı. Kendisiyle aynı takımdaydık. Maalesef yaşadığı sitenin çöktüğünü öğrendik," diyerek hatıralarını paylaştı.

Hatay'ın Süper Lig'e Dönüşü

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un depremin etki alanında ligden çekilmesine üzülen Barış, "O sene Hatay Büyükşehir Belediyespor'da takım olarak çok iyiydik. Ligin lideriydik, inşallah en kısa sürede Süper Lig'e döneriz" şeklinde konuştu.

Barış Buğday'dan Hedefler

Hentbol kariyerine ilişkin konuşan Barış, Uluslararası platformda yer alma hayaline de değindi: "Benim de tabii ki milli takım hayalim var. Öncelikle Süper Lig'de şampiyonluk kupası kaldırmayı, sonrasında da ülkemizi temsil etmeyi çok istiyorum."

Barış, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun desteklerinden de bahsederek, "Antrenman sahası olsun, fitness olsun her şey için çok yardımcı oluyorlar, federasyona da buradan teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'da bulunan hentbolcu Barış Buğday, 6 Şubat 2023'te Hatay'da maruz kaldığı depremde yaşadıklarını, AA muhabirine değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'da bulunan hentbolcu Barış Buğday, 6 Şubat 2023'te Hatay'da maruz kaldığı depremde yaşadıklarını, AA muhabirine değerlendirdi.