Göztepe 100. Yıl Formasını Tanıttı

Göztepe, 100. Yıl Formalarını Tanıttı

Göztepe Spor Kulübü, 2025 yılında gerçekleştireceği 100. yıl kutlamalarına özel olarak tasarlanan formasını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, bu özel forma hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

Forma Tasarımı ve Anlamı

Yapılan açıklamada, "Yayıldık her yeri Göztepe sanıp! Her forma bir hikaye, her giyen bir parçamız!" ifadeleri kullanıldı. Göztepe’nin 100 yıllık şanlı tarihi, kulübün bu forması ile bir kez daha hatırlatılıyor.

Satış Bilgileri ve Tanıtım Videosu

Özel formanın satışı için gozgoz.com.tr adresinin yanı sıra, yarından itibaren GÖZGÖZ Mağazaları’nda da yer alacağı belirtildi. Tanıtım videosunda ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ile birlikte İzmir, Van, Şanlıurfa, Rize, Ankara, Antalya ve İstanbul gibi şehirlerde yaşayan Göztepe taraftarlarının bu formayı giydiği görüldü.